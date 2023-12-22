疾病管制署22日表示，近期寒流來襲，加以年末聖誕跨年等活動頻繁，呼吸道感染疫情恐再升溫，尤其國內新冠併發症疫情已呈現略升趨勢，推估最快一月中下旬可能進入流行高峰，且自今年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土確定併發症病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占99％，依最新荷蘭研究顯示新冠XBB疫苗預防長者新冠重症效果高達七成以上，請民眾儘速接種才能儘早獲得保護力，預防感染後引發之不適及降低併發重症與死亡風險。

疾管署進一步說明，依據荷蘭最新研究顯示，現有新冠XBB.1.5疫苗對於60歲以上接種後預防感染後住院保護力可達70.7％，在預防重症保護力可達73.3％，另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB疫苗對於目前流行之XBB系列（如EG.5等）及新興變異株如JN.1皆有保護力。而國內新冠XBB疫苗已累計接種73.3萬人次，本週前三日（12／18-12／20）接種人次皆破萬，12月20日接種數11,749更創7週以來單日新高，顯示民眾防疫警覺及接種意願持續升高。

疾管署提醒，國內外新冠疫情已開始升溫，預估疫情於年底至明年1月中下旬達高峰，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒年齡在6個月以上之兒童、青少年及成人，尤其是65歲以上民眾及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，另民眾及其陪病者就醫時可併同接種，降低感染新冠病毒後發生重症和死亡風險。