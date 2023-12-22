天主教輔仁大學將於明年一月五日頒發榮譽法學博士給富邦集團董事長蔡明忠，近期蔡明忠接受輔仁大學專訪，並透露自己從小調皮，被父親—富邦集團總裁蔡萬才嚴厲教導，以及念大學還瘋狂補習拚轉學的往事。

蔡明忠表示，「我在我們家二個男生裡面，從小就是比較調皮的！但我因為是老大，得到父親的關注也特別多，他對我是比較嚴厲的，他的想法就是把老大管好，弟弟就有個榜樣可以學習。不過父親對待我們是很公平的，他認為我們兄弟不能分家，他要的就是單純的家族，兄友弟恭。他在世的時候不時耳提面命勿忘『取之於社會，用之於社會』」。

蔡明忠原本主修企管，大一寒假接到一通父親的電話，本身為台大法律系的蔡萬才希望兒子也能轉學當學弟，於是蔡明忠開始瘋狂補習，「以前為了考上大學要補習，我沒想到考上大學後還要補習！」蔡明忠說著也忍不住笑了，他補習補到沒日沒夜，最後順利轉進台大法律系。

而蔡萬才也非常有遠見，不同於當時企業家普遍要求兒女學日文和日本人作生意，但蔡萬才預見「以後要做國際生意，篤定大家要講英文！」所以蔡明忠修完所有英美法，1978年前往美國喬治城大學修碩士。「出國唸書是我第一次出國，我父親就說你沒坐過飛機，要不要先感受一下？所以我就坐飛機去花蓮，然後就在花蓮機場等了大半天，再坐回台北。」

蔡明忠提到，赴美留學之後，除了對美國文化大開眼界，也對圖書館印象甚深，「在美國你不學習是沒人管你的，但圖書館常常都是通宵達旦都有人在那裡，這表示學生都是很主動學習的。在這種氛圍之下，除了唸書比在大學更用功，也鍛練出決策之前必先研究的習慣。」

蔡明忠指出，他的家庭觀念也深受父親的影響，談起父母，蔡明忠笑著說：「以前我們都會和父親開玩笑說他要娶我母親的時候是詐騙集團！」原來1954年間，外界認為蔡家生意做得不錯，蔡萬才又是台大法律畢業，所以由陳重光先生做媒，將曾任民政廳長的楊肇嘉先生幼女楊湘薰介紹給他，但當時蔡萬才是兄弟中最年輕才剛出社會，領的是月薪並沒有很多錢。

蔡明忠透露，「我父親單身時住在家族經營的大萬旅社，連衣櫃都沒有，他的襯衫是摺好後用報紙包起來鋪在地上；相反的，母親算是優裕的環境出身，1955年婚後一起住進崁頂老家（今汀洲路一帶），無怨無悔拉拔了四個子女；在那個年代，很多企業家都有好幾房，因為家大才會業大，但我父親一輩子只有我母親一位，他覺得事業成功也比不上家庭和樂重要。」所以家庭幸福，也成為蔡明忠一生追求的目標。