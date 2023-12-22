【時報-台北電】22日大盤午後震盪回落，三大指數均小幅下跌。網遊出新規，遊戲監管擬禁誘導性獎勵，遊戲股集體下挫，個股掀起跌停潮，遊族網路、完美世界、巨人網路近二十股跌停。
光伏等新能源賽道股延續反彈，領湃科技、中科雲網、歐晶科技、清源股份等漲停。港口航運股攻高，海通發展、寧波遠洋、錦江航運、寧波海運等走強。
收盤，滬指報2914.78點，跌0.13%，成交額為3275億元；深成指報9221.31點，跌0.39%，成交額為4519億元；創指報1825.84點，跌0.37%，成交額為2017億元。
個股跌多漲少，超4000股處於下跌狀態，兩市成交繼續放量，今日成交額7794億元。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：