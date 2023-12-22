【時報-台北電】22日大盤午後震盪回落，三大指數均小幅下跌。網遊出新規，遊戲監管擬禁誘導性獎勵，遊戲股集體下挫，個股掀起跌停潮，遊族網路、完美世界、巨人網路近二十股跌停。

光伏等新能源賽道股延續反彈，領湃科技、中科雲網、歐晶科技、清源股份等漲停。港口航運股攻高，海通發展、寧波遠洋、錦江航運、寧波海運等走強。

收盤，滬指報2914.78點，跌0.13%，成交額為3275億元；深成指報9221.31點，跌0.39%，成交額為4519億元；創指報1825.84點，跌0.37%，成交額為2017億元。

個股跌多漲少，超4000股處於下跌狀態，兩市成交繼續放量，今日成交額7794億元。（編輯：張嘉倚）

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