【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據消息人士透露，義大利針對臉書(Facebook)母公司Meta提出的稅務訴訟，現在已經上報歐盟執委會負責評估的增值稅(VAT)委員會。
根據稅務警察稽查結果，米蘭的檢察官在6個月前對Meta展開調查，可能讓該美國公司在義大利面臨約8.7億歐元的稅務帳單。Meta旗下公司還包括IG、Whatsapp、Oculus等。
儘管對於一家在去年達到超過320億美元營收的公司而言，該筆款項不算多，但此案可能會產生更廣泛的影響，因為可能涉及到Meta提供服務的方式。
由義大利金融警察策畫的稽查顯示，Meta用戶的註冊可以被視為應課稅的交易，因為這意指著以非貨幣方式交換用戶的個人資料。
Meta則一再地表示，向用戶提供網路平台訪問權，並應繳納增值稅(VAT)，這樣的想法是不正確的。
消息人士指出，由於此一問題事涉敏感，因此義大利稅務單位在九月透過義大利財政部，向歐盟執委會的增值稅委員會提出進行評估的要求。
消息人士指出，歐盟VAT委員會的評估將不具有約束力，但是歐盟的「否決」可能促使義大利財政部和稅務機關停止對Meta發起的調查，並且最後讓米蘭檢察官放棄刑事調查。
而增值稅在歐盟層次是統一的稅，如果調查結果在義大利適用，那麼將自動地適用於歐盟其它地區的國家。換言之，可能影響到歐盟27國，以及所有，以免費的自由准入方式，換取用戶個人資料的大型網路平台。
歐盟執委會發言人拒絕對該報導提出評論，僅表示，增值稅委員會定期處理成員國提出的問題，回答的結果和時間將取決於議程。
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