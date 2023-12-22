【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】英國《金融時報》周五報導，摩根士丹利即將卸任的執行長James Gorman表示，只要投資人確信聯準會已經完成升息，金融市場就會「起飛」。
Gorman在接受《金融時報》訪問時表示，升息造成的衝擊在最近降低了銀行交易與資本市場交易的熱度，這是因為所有人都不清楚他們的融資成本會是多少？
他表示，只要聯準會明確表示他們已經停止升息，這些市場就會「起飛」，更別說當聯準會首次降息時。
Gorman將於明年元旦卸下大摩執行長一職，未來將由Ted Pick接棒。
Gorman向《金融時報》表示，2008年金融危機以來實施的新規要求銀行提高持有資本並退出風險較高的活動，這使得整個金融體系變得更加安全，「銀行自己犯愚蠢，才是它們所面臨最大的威脅之一」。
他表示，今年美國三家地區銀行備受矚目的倒閉事件完全是「自作自受」，而瑞士信貸則是營運風險管理（operational risk management,ORM）「出包」的實例。
矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、Signature Bank和第一共和銀行（First Republic Bank）在今年初相繼宣告倒閉，成為金融危機以來美國最大規模的銀行倒閉潮。
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