【時報-台北電】美聯準會(Fed)續唱鴿，美股齊揚，盤中最高來到17618點，收盤上漲52點，17600沒站穩，周線翻黑。今日外資(不含外資自營商)買超61.8282億元，投信買超19.2635億元，自營商賣超9.4132億元，三大法人買超71.67億元。

外資昨日終結連9買紀錄，今日再轉回偏多操作，買超61.82億元，在耶誕假期前，本周再買超289.39億元，延續上周的多方操作，本月來累計買超946.41億元。

投信中斷連2賣，今日回補19.26億元，自營商續作空。

台股今日收漲52點、報17596點、成交量縮至2882億元。權值股來看，台積電(2330)收漲5元、漲幅0.8%、報582元；聯發科(2454)收漲14元、漲幅1.4%、報990元，再度靠近千元關卡。

紅海危機尚未解除，航運股續強，陽明(2609)量能噴出36.4萬張，成當日人氣王，加上昨日外資大補貨，連5買達18.6萬張，今日收漲3.7%、報在57.5元，續創波段高；萬海(2615)跟漲，一度衝高達62.1元；長榮(2603)收漲0.6%、報153元，離填息155元僅差一步。

美光財報報喜，喊記憶體報價漲到2025，記憶體概念股品安(8088)領攻漲停，南亞科(2408)、威剛(3260)、晶豪科(3006)等齊漲。

分析師表示，外資雖目前進入放假模式，權值股表現或將相對受到壓抑，不過對台股中長期影響力不減，明年在貨幣放寬之下，外資熱錢仍將持續回流，目前盤面以內資主場，中小型、題材股接棒表現。

2024年總統大選將至，分析師認為，今年第四季台股反彈急漲後評價已偏高，加上年終消費旺季拉貨潮結束，第一季將進入淡季，大選過後護盤資金將面臨撤退風險，故明年首季台股回檔機率高，指數則將介於16,700～17,500點間震盪，不過這也是進場的好時機。(編輯：邱致馨)