紅海斷航危機持續擴大，推升本周SCFI如預期寫下連4紅，井噴161.47點至1254.99點，周漲14.77%，長榮為首的貨櫃3雄，下周有望續演有基之彈。外媒報導，美英聯軍護船行動由10國增為20國，但仍有愈來愈多船商繞行好望角或改空運，推升海陸空運價齊飆，歐洲線每FEU（40呎櫃）的貨櫃急單報價周漲4倍至1萬美元，中東地區卡車運價翻倍，連空運運費也漲13%，大航海王時代「一日三市」的景象再現。
本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）大漲14.77%，創下今年最大漲幅。至於4大遠洋航線部分，歐洲線每TEU（20呎櫃）1497美元，周漲468美元、漲幅45.48%；地中海線每TEU為2054美元，周漲485美元、漲幅30.91%；美西線每FEU（40呎櫃）1855美元，周漲36美元、漲幅1.98%；美東線每FEU為2982美元，周漲177美元、漲幅6.31%。
葉門武裝組織胡塞（Houthi）無差別襲擊商船，重創全球物流活動，造成運價瘋漲、貨物滯留的嚴重後果，即使美國日前發動10國聯軍護船行動，但胡塞組織在伊朗撐腰下，目前軍事行動仍無緩和跡象。
《路透》報導，美國五角大廈因應中東地緣局勢升溫，護船聯盟已增加1倍，由10國增至20國，但至少有8個國家不願透露，且除馬士基等4大船商暫緩駛入紅海，赫伯羅德、東方海外等2家也加入停航行列。
海陸空運價齊漲，CNBC報導，海運價格天花板周四在短短幾個小時內飆漲，美國時間21日一早，從上海到英國的貨櫃運價，每FEU竟飆上1萬美元，較上周同期的2400美元，足足漲逾4倍，印度到美東線運價也由每FEU的2000美元，提高到7000美元，甚至連中東地區的卡車運費，也出現上漲逾1倍的情況。
OL USA執行長Alan Baer則暗示，海運業者忙著轉嫁商船改道的額外成本，但某些航線運價大漲1~3倍，顯然並非完全是供需改變所造成，也隱含人為因素造成船商超額利潤的可能性。
統計至21日一早，已有158艘商船自紅海改道，統計載運超過210萬只貨櫃，MDS Transmodal以每只貨櫃貨物價格5萬美元推估，影響的貨品總價值接近1050億美元。
除彎靠好望角，也有貨主先將貨物海運至杜拜後再轉空運，避開紅海的危險區域，並免除供應鏈中斷風險，同樣使得空運運費連動飛漲，自船商紛紛改道以來，空運費用周漲13%、達到每公斤4.45美元，業者分析，歐洲、美東愈來愈多貨物改用空運，尤其是消費性電子、奢侈品和時尚服飾等高價產品。
國際海運諮詢公司則估計，若航行蘇伊士運河的貨櫃船全數改道好望角，將使全球貨櫃需求至少增加250萬個TEU，相當於目前全球船隊的9%運能，且因繞行得額外增加3成航程，船商若不提高航速以減少延誤，影響恐怕更為深遠。
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