【時報-台北電】光罩(2338)112年12月27日受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。召開法人說明會之時間：當日15時30分。召開法人說明會之地點：新竹縣竹北市光明五街210號4樓。（編輯：沈培華）

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