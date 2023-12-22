【時報記者郭鴻慧台北報導】台股今日開盤即站回17600關，多頭資金由傳產類股回流電子股，類股良性輪動，台積電反彈、記憶體族群跟著衝、航運股揚帆，終場加權股價指數收在17596.63點，上漲52.89點，成交值為2882.9億元；櫃買指數收在232.85點，上漲1.22點，成交值為762.25億元。

證券分析師張陳浩表示，台股將持續狹盤整理，由於1月13日即將迎來總統大選，投資人在選前不妨減少手中持股，選後觀察1~2日，沒有重大利空，即可布局，明年首季行情仍值得期待。

張陳浩說，依歷史經驗來看，所有法人在12月底結帳後，元月都會鳴槍起跑開始布局，再加上，接近農曆年前台幣升值也有利股市，另外財報正逢空窗期也容易上演做夢行情，元月通常來說股市都會有好的表現。

展望明年度，產業的庫存去化已近尾聲，台幣升值、資金回流，而美國公債殖利率又降，張陳浩認為，明年度台股樂觀以待。台股若想上萬八需要那些條件？他則說，台積電需要發動攻勢、聯發科要碰到千元、廣達剛站上季線，AI齊發動攻勢，如此一來，萬八就有機會站上。

目前聯準會的鴿派佳音，讓市場報以樂觀預期，不過，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示FOMC委員中仍有5位認為明年僅需降息兩碼，因此勢必要再觀察更多就業與通膨數據，雖然市場已提高對明年3月開始降息的預期，但現在針對明年降息的時間點及幅度就立刻下結論仍為時尚早，一旦之後聯準會的態度再度轉趨保守，則仍可能引發市場震盪，建議仍需持續觀察。

孫傳恕表示，晶圓龍頭大廠預期AI營收未來5年將展現50%以上的複合年增率，此動能將拓展至電腦週邊及終端電子，因此持續看好AI滲透率提升及帶動下游裝置需求，預期規格大幅提升有利於相關晶片包括AP、HPC、I/O、HBM等需求，以及電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。