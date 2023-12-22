壽司郎搶歲末消費商機推出「間諜家家酒集點」活動，凡在壽司郎店內消費達指定金額可集1點，只要集滿4點可兌換「壽司郎．間諜家家酒2024桌曆」，12月份每個月一張，每張月曆背面都有《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第二季的各種場景，包含洛伊德與約兒的約會、安妮亞與弗朗基暗中尾隨的搞笑經過、有預知未來能力的大型犬彭德的可愛模樣。集滿6點可兌換「壽司郎．間諜家家酒醬料碟」，共有2種款式。集滿10點則可兌換「壽司郎．間諜家家酒小提包」。3款可愛的集點商品皆為免費兌換，數量有限換完為止。
壽司郎「間諜家家酒集點」活動詳細辦法如后：
集點活動1：集滿4點可兌換 壽司郎．間諜家家酒 2024桌曆 乙組。自12月25日（一）起開放兌換。於壽司郎店內單筆消費滿300元，即可獲得1點。全台限量30,000個，數量有限換完為止。
集點活動2：集滿6點可兌換 壽司郎．間諜家家酒 醬料碟 乙個。自1月2日（二）起開放兌換。於壽司郎店內單筆消費滿300元，即可獲得1點。共2款。全台限量18,000個，數量有限換完為止。
集點活動3：集滿10點可兌換 壽司郎．間諜家家酒 小提包 乙個。自1月9日（二）起開始兌換。於壽司郎店內單筆消費滿300元，即可獲得1點。全台限量9,000個，數量有限換完為止。
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