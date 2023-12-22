由於美國下修第3季國內生產毛額（GDP）成長，帶動明年聯準會降息的預期，美元指數21日跌破102，報101.90，下探逾4個月低點，22日一度觸及至101.73。市場目前在等待即將公布的美國11月核心個人消費支出（PCE）物價指數，這項通膨數據將提供外界關於聯準會未來降息速度的線索。
在22日亞洲盤，美元兌紐西蘭幣貶至5個月低點，報0.6298美元，兌歐元則貶至3周新低。
市場人士預估美國11月核心PCE指數將年增3.3％，低於10月份的3.5％。Pepperstone研究主管Chris Weston指出，美國通膨數據很有可能會出現較低水平，因此，聯準會增加寬鬆程度的機率上揚。
美元兌一籃子貨幣的美元指數22日報1.1076，接近前一日觸及的逾4個月低點101.72。
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