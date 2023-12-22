坐落南港車站上方，為全台唯一集結捷運、高鐵、台鐵、客運轉運站四鐵共構，能夠「到站即入住」的台北六福萬怡酒店，於即日起至2024年2月29日推出「腳勤人住房優惠」專案，邀請民眾一同來挑戰，靠雙腳、腳踏實地的「走」出當日房價最高優惠，凡搭乘高鐵或台鐵於5分鐘內（含）抵達六福萬怡，即可現折房費2,000元，以34折優惠入住價值13,500元的豪華客房乙晚。
六福萬怡因為於四鐵交會的交通樞紐處，自開幕來已成為旅客南來北往住宿首選酒店，本次推出「腳勤人住房優惠」專案，欲邀請民眾「以身體驗到站即入住」的酒店交通優勢，只要搭乘入住當日的高鐵或台鐵班次，並於南港車站到站後持票根在15分鐘內抵達六福萬怡，與酒店1樓的活動電子時鐘拍照以圖證明，即可依步行時間現折當日住宿房費，折價金額包含5分鐘內抵達享折扣2,000元優惠、10分鐘內享1,500元、15分鐘內享1,300元，「腳勤人住房優惠」專案售價6,400元，挑戰民眾須提前致電預先訂房，並告知欲使用此活動優惠，折抵後每房最低僅4,400元，活動自即日起開放預訂，可預訂至2024年2月29日的房間。
「腳勤人住房優惠」專案每房每晚限用1張車票折抵，優惠限週一至週四使用，週五至週日與國定假日須加價600元，跨年假期12月30日至2024年1月1日，及農曆春節2024年2月8日至2024年2月14日不適用。
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