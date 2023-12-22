台股今日(12/22)集中市場收漲52.89點，報17596.63點，漲幅0.30%，成交量2882.90億元。台積電上漲0.87%，收582.00元；聯發科上漲1.43%，收990.00元、鴻海收漲0.00%。人氣成交量最大前十檔分別為：陽明、群創、英業達、華邦電、萬海、中工、長榮航、華航、友達、宏碁。

在上市類股中，以航運業族群、半導體業族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.18%、0.93%；橡膠業族群走勢則較為疲軟，下跌2.83%。

上市股中有4檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：迎廣(9.99%)、北極星藥業-KY(9.90%)、建準(9.84%)、昶虹(9.79%)、太設(6.56%)、神基(6.34%)、力特(6.29%)、來頡(6.10%)、芯鼎(5.96%)、昇貿(5.89%)。

上市股中有1檔跌幅9%以上。跌幅最重前十名分別為：寶徠(-9.76%)、泰福-KY(-8.37%)、中福(-7.06%)、秋雨(-6.39%)、康那香(-5.39%)、正新(-5.11%)、佳大(-4.94%)、東訊(-4.73%)、詮欣(-4.61%)、中工(-4.21%)。

在上櫃類股中，以光電業族群、居家生活族群表現最為亮眼，漲幅分別為4.41%、1.42%；文化創意族群走勢則較為疲軟，下跌1.53%。

成交量前十名人氣指標為：榮剛、安國、元太、旺玖、威剛、正德、正基、華星光、品安、廣穎電通。

上櫃9%以上漲幅共有6檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：凱碩(10.00%)、品安(9.98%)、陞達科技(9.90%)、安國(9.88%)、創業家(9.79%)、安鈦克(9.62%)、廣穎電通(8.57%)、元太(8.24%)、三一東林(8.20%)、鈺太(8.04%)。

跌幅在9%以上個股則有1檔。跌幅最重前十名分別為：智冠(-9.81%)、中茂(-7.90%)、廣寰科(-7.60%)、上揚(-6.33%)、環天科(-6.14%)、康全電訊(-5.96%)、欣新網(-5.84%)、福大(-5.28%)、世紀(-5.21%)、益張(-5.14%)。

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