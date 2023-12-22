【時報-台北電】瀾滄古茶今(22)日在港交所主板上市，定價10.7港元，為港股普洱茶第一股。
瀾滄古茶是中國較少在原材料管理、產品開發、生產、終端客戶觸達和會員服務方面均擁有經驗的茶企之一，按收益計算是中國第三大普洱茶公司，產品以普洱茶為主，覆蓋紅茶、白茶及調味茶等。
瀾滄古茶以經銷為主、直營為輔，線上線下結合的多元化銷售管道。線上下通路，大陸擁有559家線下門市，其中23家自營店、536家加盟店；在線上通路，公司進駐天貓、微信、抖音、快手及京東等線上平台，品牌體系與大眾名人及垂直產業知名主播等合作直播，觸及更多終端消費者並擴大品牌曝光。
港股走跌逾260點，大盤不振，瀾滄古茶蜜月行情失靈，盤中報價9.27港元。（編輯：張嘉倚）
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