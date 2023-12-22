碳交所國際碳權交易平台於22日上線，開啟碳權交易新里程碑，國泰金控作為金融永續先行者率先響應，國泰金控22日指出，國泰金控及旗下五家子公司人壽、銀行、證券、產險、投信皆共襄盛舉成為首批「首購」國際碳權金融業之一，為促進碳權交易健全市場盡一份心力。

國泰金控表示，目前以致力於賦能客戶減碳行動，帶動產業低碳轉型為優先，未來將持續發揮金融核心職能，引導資金投入低碳轉型方案，接軌國際發揮永續影響力。同時，為支持碳權交易發展，國泰世華銀行打造「碳權交易價金信託服務」並整合收付清算機制，擔任清算行角色，共同完善國內碳權交易機制。

接續2050年淨零碳排首要目標，國泰金控是亞洲第六家通過SBT目標審核，也是台灣第一家RE100金融業會員，並積極透過以下3項關鍵策略支持減碳轉型行動：第一「實施高碳排產業管制」，國泰作為台灣首家計算投資組合碳足跡的金融業者，人壽、銀行、產險、證券及投信已訂定逐步撤除煤炭計畫，包含屏除未積極轉型的煤炭價值鏈公司，2022年國泰投資組合總碳排量較前年降低約13％。

第二「引導資金投入低碳解決方案」，國泰金控旗下子公司持續透過商品服務，帶動客戶一起投入氣候解決方案，於2022年進行低碳投融資共計超過3,000億元；且為了讓企業承租戶能更容易取得運用台灣的再生能源，國泰人壽以房東角色協助大樓租賃客戶引進再生能源再分配予客戶，提供其充足且便利的再生能源服務，協助產業邁向能源轉型，預估至2023年底，全年可轉供約2,000萬度綠電，減碳約9,900噸；國泰產險也透過再生能源產業保險，協助再生能源業發展，2022年針對太陽能、離岸與陸域風場，共新增承保新台幣341.9億元。

第三「積極倡議與議合創造國際影響力」，除了被動撤資，亦主動議合，國泰金控是台灣唯一參與亞洲電廠議合倡議的金融機構，發揮金融影響力使能源業加速轉型，已成功議合一家亞洲大型的能源業者承諾2040年前淘汰煤炭，並設定SBT目標且通過審核。國泰金控已經連續七年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，今年與世界氣候基金會締結為全球首家策略夥伴，以東道主身分前進COP28藍區主辦會議與論壇，從亞洲代表性金融業者的觀點，與國際氣候趨勢接軌探討加速氣候融資與能源轉型。

國泰金控秉持永續金融說到做到理念，為支持國內碳權交易發展，成為首購碳權企業之一，認為台灣在踏出碳權交易第一步後，更應持續關注自願性碳市場的相關發展，並用系統性觀點思考不同政策工具的運用，包括碳費、其他管制或獎勵工具，給予市場正確誘因，引導產業在兼顧氣候變遷下加速轉型，加入淨零碳排的行列，接軌國際。