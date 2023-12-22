【時報-台北電】有量(5233)公告董事會決議案如下：

(一)公司113年年度預算案。

(二)公司融資案。

(三)擬與創揚科技股份有限公司成立合資公司案。

(四)112年員工年終獎金討論案。

(五)修訂核決權限表案。

(六)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(七)113年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。（編輯：沈培華）

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