挺過3年疫情，高雄市的會展產業今年開始回復生機，但，國內另有桃園會展中心、台北大巨蛋、以及大台南會展中心陸續啟用，面對未來的國內城市之間的競爭，高雄市會展產業發展協會（K-MIDA）理事長楊志中22日表示，將透過產官學研的合作，迎接2024年的新機運，協會也將積極協助會展產業發展，爭取更多的國際會展活動選擇在高雄舉行。

高雄市會展產業發展協會楊志中指出，在全球逐步從疫情陰霾中恢復之際，高雄的會展產業2023年也表現亮眼，已經脫離疫情衝擊，並回復正常軌道。

不過，他也提醒，高雄會展產業邁向復甦之際，也將面對國內其它城市新的競爭，包括陸續啟用的大台南會展中心、台北大巨蛋、以及桃園會展中心，特別 是台南2024年為建城400週年，中央和地方的資源，將大力挹注，而民間企業也大量投入。

楊志中表示，高雄市會展產業再出發的關鍵轉折，包括透過公部門的正確政策制定與積極推動，加上民間組織與企業的緊密合作，建立了一個強大的產業生態系統，為高雄市的會展經濟發展注入了新的活力，為所有產業創建有效經營媒合平台，並讓會展產業已成為推動地方經濟增長的關鍵動力。

他說，期望未來能透過產官學研的合作，積極迎接2024年的新機運，協會也將積極協助會展產業發展，爭取更多的國際會展活動，選擇在高雄舉行。