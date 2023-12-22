【時報編譯張朝欽綜合外電報導】陷入困境的歐洲房地產巨頭Signa在周四指出，已經解散了集團三個監督單位，包括負責戰略監督的執行委員會。
一位知情人士說，解散這些單位有助於節省成本，因為這些成員是有支薪的。
該奧地利集團說，現已解散的執行委員會成立於2013年，成員負責戰略、收購、合規問題、公司治理、籌資，以及銀行管理等事項。
第二個解散的單位是諮詢委員會，成員包括創辦人Rene Benko、奧地利前總理Alfred Gusenbauer，以及瑞士和德國的商界知名人士。
第三個解散的是子公司Signa零售的諮詢委員會。
Signa是歐洲房地產危機至今以來最大受害者。而在同一天的周四，有消息指出，該集團已經拒絕了投資人阿布達比主權財富基金7.13億歐元(約7.83億美元)的賠償要求。
Signa控股是由1000多家公司組成，在德國、奧地利、瑞士都有重大建案和百貨公司。該集團在上個月宣布破產，並且負債50億歐元(約54.7億美元)。
Signa的債權人在本周被告知，集團正在就出售紐約克萊斯勒大樓的股權進行談判，並且正在出售公司的私人飛機。
法院指定的Signa破產管理人宣布，阿布達比投資公司(Mubadala)在快速仲裁的程序中提出的索賠，已經被法院駁回，不能再提出上訴。但阿布達比可以在常規的仲裁程序中提出上訴。
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