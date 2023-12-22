半導體走過逆風，今年落底回升，明年將跟著AI重啟成長循環，而開戶不滿3年的小白，去年才進場就遇到空頭，00891套牢快2年，忍住不賣的方式，竟然是移除看盤App，才能熬過慘跌4成，如今賺逾3成，成為今年最成功投資。分析師股添樂表示，半導體週期通常是3~4年，當趨勢向上時，漲勢可期，像00891今年含息漲逾50%，從低點算更是漲近80%，價差可抵數年配息。
股添樂在臉書粉專「股添樂股市新觀點」發文表示，朋友最近興奮地跟我說，他的00891帳面獲利超過30%，是今年最成功的投資。我很震撼，想不到剛開戶不滿3年的小白，竟能精準抓住半導體落底回升的行情，還能抱緊抱牢，這種心理素質令我感到佩服。
於是我問他，是如何忍住不賣股的？他回答，「去年剛進場就套牢，捨不得賣，後來乾脆選擇不看，最近想到才打開來，看到獲利數字自己也嚇到。」我聽了滿臉黑線，再次驗證股民若要掌握大行情，移除看盤App可能是必須要件。
中信關鍵半導體（00891）今年含息漲幅超過50%，如果從去年10月最低點起算，波段漲幅更是逼近80%。這類科技屬性ETF波動通常都不小，例如一個空頭它可以跌4成，但是行情來了也能一漲就是5成，這是它們最吸引人的特質。
半導體週期通常3~4年，如果趨勢轉向上，接下來應還有一段上漲可期待
也許你會說，今年整體IC設計平均漲幅超過65%，買這類半導體ETF不如去投資科技股票。我的看法，投資科技股跟ETF還是有本質上的不同，例如單一檔科技股確實在多頭時期漲幅可能是80%、100%起跳；不過相對地，遭遇逆風跌幅也常常是3~6成起跳，甚至更多。
最要命的是，這個行業所處環境變化飛快、競爭激烈，任何一家公司當前擁有的優勢可能在下一季、或是下一年就完全不復存在。這就意味著股價在下跌3~6成後，往後未必能再爬回來。
相較之下，投資ETF雖然比較難以獲得像個股那種動輒1倍以上的漲幅，不過它的好處是，可以透過編制規則自動汰弱留強，雖然不會漲最多，起碼能確保一籃子股票依然具備競爭力。只要大環境向上，它一定跟上。
尤其半導體的週期通常是3~4年，如果趨勢轉為向上，接下來應該還有一段上漲可以期待。所以如果你想要在科技股上賺到誘人的價差，總結來說有3種作法：
1、對科技產業有基本認知，並且願意花時間深入研究。
2、廣結善緣，有各種電話線，或是有個願意報明牌的明燈。
3、直接無腦買進半導體ETF。
如果是一般股民，又不想花時間研究，坦白說選項3會是最佳解。
※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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