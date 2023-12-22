中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）22日與林增連社會福利慈善基金會，攜手舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會」活動，音樂會結合熱愛音樂的專業音樂家，及企業家奉獻他們的愛心，一起響應這個有意義的活動

中醫大附醫專注於研發先進醫療技術，除提供優質醫療照護外，並持續以豐富的人文關懷活動，讓來院就醫的病友，心靈獲得安適。自2016年起迄今，中醫大附醫與林增連社會福利慈善基金會，攜手舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會」活動，藉由悠揚的樂音，撫慰院內病人及家屬，希望透過音樂的真、善、美，帶來生命堅韌的力量，勇敢面對困難與挑戰。

此次音樂會，由享譽盛名的女高音楊令璿老師、最有音樂素養的六甲村實業洪士超企業家、台中市及外交部文化大使、專業小提琴家，也是企業家夫人陳俞汎老師，以及專業爵士鋼琴張敏魂老師連袂演出，獻給兒科病房的小病人和安寧癌末病人一段溫馨歡樂的音樂時光。

在兒科病房安排聖誕禮讚組曲與小病人一起同樂，在享受優美樂聲的同時，中醫大附醫與林增連社會福利慈善基金會董事長林嘉琪，也準備充滿聖誕氣息的禮物，小朋友們拿到禮物後，展露天真無邪的笑容，表達了他們的喜悅。

林嘉琪說，健康的人要特別珍惜目前所擁有的幸福，並學習付出；生病的人要相信希望，相信中醫大附醫，可以給自己最好的醫療照顧，相信有一群人正在給自己溫暖，給自己力量，我們要相信希望相信愛，大家加油！

音樂會後，林嘉琪特別親自到病房，探視無法參加音樂會的病童，鼓勵病童與家長，勇於面對病魔帶來的困難與挑戰。

11歲的吳小弟，一場看似普通的發燒，卻是危及生命的敗血性休克，入住加護病房，醒來後，又經歷兩次手術。現在，他正努力復健，重新學習走路，在這場搶救中，感謝醫護團隊專業和努力，幫助他從死亡邊緣獲得重生，再次感受生命的美好。

中醫大附醫院長周德陽說，希望透過美妙的音樂，除表達醫師對病人的關懷，慰勞終年辛苦的醫療團隊。中醫大兒童醫院長王志堯，也提到，這場音樂會最重要是為病友加油打氣，拉近醫病之間的距離。

中國醫藥大學附設醫院秉持著，董事長蔡長海「取之社會、用之社會」的回饋理念，以關懷利他為初衷，時刻以病人為中心，關注病人身體與心靈的健康，以全人、全時、全程的優質醫療照護讓病人獲得妥善的治療，更希望病人家庭感受到各界的溫暖支持、重現笑顏。