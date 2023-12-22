【時報記者葉時安台北報導】財政部統計公布，110年申報身心障礙及長照特別扣除額戶數占比約10%及5%，各有66.4萬、35.4萬人受益，超過百萬人受惠。

依所得稅法規定，納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬為身心障礙者可享特別扣除額稅捐優惠，受益戶數自103年起超過60萬戶，110年為63.5萬戶，近年占總納稅戶數比重在1成上下，以納稅義務人性別來看，男、女性占比多維持在58%、42%左右；隨107年實施所得稅制優化方案，每人扣除額由12.8萬元大幅提高至20萬元，致扣除總額由106年891億元增至1352億元，之後每年約1380億元。

另為適度減輕中低所得家庭照顧身心失能者之租稅負擔，108年起符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，可享有每人12萬元特別扣除額，依最新申報資料統計，110年扣除額共425億元，受益33.0萬戶，占總納稅戶數5.1%，其中女性納稅義務人占4成5。

將兩項扣除額分別除以當年每人可享有扣除額額度推算受益人數，近5年身心障礙特別扣除額受益人數介於66.4萬~69.8萬人，占全國身心障礙人數比率55.2%~59.6%；在高齡化趨勢下，近3年長期照顧特別扣除額受益人數逐年上升，分別為33.6萬、35萬及35.4萬人，此外，長照2.0使用服務者人數同步增加，110年為38.9萬人，較108年增加近4成，顯示長照服務能量亦漸提升。