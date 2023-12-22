安哥拉決定退出石油輸出國家組織（OPEC），使國際油價21日寫下4日來首見收黑，但由於葉門的胡塞武裝組織向紅海船隻發動無人機和飛彈襲擊，凸顯中東情勢持續緊張，22日油價止跌上漲。

台灣時間中午12時左右，倫敦布蘭特原油期貨價格上漲0.56美元或0.71％，報每桶79.95美元。紐約西德州中級原油期貨價格上漲0.55美元或0.74％，報每桶74..44美元。

最近紅海危機爆發，對油價帶來支撐，兩項原油合約價格指標周線漲幅將呈現連續兩周強升逾4％。

CMC Markets 分析師Leon Li表示，受到地緣政治衝突以及OPEC進一步減產行動即將執行，油價可能展現反彈，預料「明年1月可能出現小幅的供應缺口，西德州中級原油價格可能升至每桶75到80美元。」