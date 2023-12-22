【時報-台北電】神基(3005)公告增加持有被控股公司家數。

本次決議增加被控股公司之名稱：GETAC PRECISION (THAI) CO., LTD.，事業類別為汽車零組件、安全組件及電腦零組件生產製造，神基對其持股比例100%。

截至本日止，神基所持有之被控股公司家數為43家；決議日期112年12月22日係會計入帳日。（編輯：沈培華）

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