日本千葉縣浦安市公所22日上午收到恐嚇信，發信人聲稱要在東京迪士尼度假區內放置多枚「高殺傷力」炸彈，以報復JR東日本廢止京葉線快速列車。目前警方已在JR舞濱車站和周邊地區加強戒備。

（持續更新）

#日本 #東京 #迪士尼 #炸彈 #恐嚇信