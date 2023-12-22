【時報-台北電】特斯拉在上海與臨港新片區管委會舉行拿地簽約儀式。今年4月特斯拉與臨港新片區就特斯拉儲能超級工廠計畫簽約，特斯拉儲能超級工廠專案將規劃生產超大型商用儲能電池（Megapack），供給全球市場。工廠計劃於2024年第一季開工，第四季投產。初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh。

特斯拉儲能超級工廠實現全球向永續能源轉型願景的重要步驟。這項舉措標誌著特斯拉在推動上海新型儲能產業的發展及綠色低碳轉型方面邁出了堅實的一步。特斯拉期望透過這些創新的儲能解決方案，持續推動全球能源產業的進步，為全球的綠色轉型貢獻重要力量。

特斯拉介紹，儲能超級工廠計畫在儲能產品的開發上，特斯拉特別注重與環保、安全高度相關的零件，例如冷卻液管路、電子相關零件、熱管理系統、化學品等。特斯拉將透過嚴格的供應商選擇和品質控制流程，確保零件與整體系統的品質穩定。（編輯：張嘉倚）