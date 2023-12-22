高股息ETF成為台股投資顯學，首檔訴求月配息的復華台灣科技優息(00929)，掛牌以來掀起旋風，受益人數與規模同步飆升，規模來到1137億元，受益人數也來到47.6萬人，穩居台股第4大ETF。

「月配息」成為「流量密碼」，中信投信與台新投信上月不約而同推出月配高股息ETF，中信成長高股息(00934)自11月1日掛牌來，規模迅速成長，昨首度站上百億元，來到100.86億元，是今年下半年規模最快突破百億元的ETF，受益人數則達5.3萬人。

另一檔月配高股息ETF台新臺灣永續高息中小型(00936)，自11月8日掛牌以來，規模也成長至42.89億元，受益人數2.73萬人。

若比較近期報酬率表現，00934自11月1日掛牌至昨天，不到2個月報酬率達13%，同期間00929報酬率11%，表現皆優於台股大盤同期間的9.5%。至於較00934晚1周上市的00936，自11月8日掛牌至昨天報酬率也有7.5%，優於同期間大盤的5.1%。

00934經理人張圭慧表示，美國聯準會將於2024年進入降息循環，有望刺激經濟回溫，且隨庫存調整將步入尾聲，可望重啟每3~4年新庫存循環週期，且第1季市場有機會受惠於四年一次的總統大選行情，下半年市場焦點則在美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會等，長期來看對市場仍屬正向。

00936經理人黃鈺民表示，國內總統大選即將逼近，就歷史經驗來看，台股在選舉前後1個月普遍有亮眼表現。自1996年以來7次總統大選，在選前1個月布局台股，上漲機率達71.4%，平均漲幅4.4%；選後1個月，台股上漲機率更達85.7%，平均漲幅達8.5%。近期投資機構多預期明年企業獲利成長增溫，現在為絕佳投資時機，建議優先布局多頭爆發力強的永續高息中小ETF。

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