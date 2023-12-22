【時報記者張漢綺台北報導】NB庫存調整近尾聲，且車用新客戶到手，先進光(3362)董事長高維亞表示，明年NB有望回到疫情前水準，車用產品在新客戶挹注下，明年營收佔比可望逾10%，進而推升明年營收可望比今年好。

先進光今天下午舉行法說會，先進光主攻NB鏡頭，全球市佔率達70%，公司亦透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，儘管今年NB產業深受通膨升息及庫存調整影響，先進光因與美系品牌大廠關係深厚，且科雅光電業績表現不錯，今年前3季業績未受太多衝擊。

先進光今年前3季稅後盈餘為3.1億元，每股盈餘為2.19元，其中科雅光電前3季稅後盈餘達1.63億元，可說是先進光的金雞母；累計前11月合併營收為36.84億元，年增7.12元，高維亞表示，往年第4季是營運最高峰，今年客戶端看起來沒有很熱絡，不過也沒有下修狀況，預估今年營收會比去年好。

展望明年，高維亞表示，目前公司NB鏡頭主要是5M(百萬畫素)與Full HD，隨著NB庫存已經去化差不多，預期需求會愈來愈好，有望回到疫情前水準，NB鏡頭價格亦可望維持，車載鏡頭部分，今年新增一些客戶，預期明年出貨量會比今年好。

在科雅光電部分，高維亞表示，目前光學式、電容式及超聲波3種指紋辨識，科雅光電都有做，其中超聲波指紋辨識已切入電動自行車及電動摩托車領域，可望成為營運新動能。

目前NB相關鏡片佔先進光營收比重約50%到60%，指紋辨識約佔30%，車用產品佔比約5%左右，隨著車用新客戶出貨於明年開始放量，先進光預估，明年車用產品佔比可望達10%。

為因應客戶需求，先進光台中新廠將於明年第1季開始量產，主要是生產塑膠鏡片，目前月產能約1800萬片，加上新廠產能約1100萬片，全產時月產能可望達3000萬片，為因應感測鏡頭需求，先進光也投資約2億元建置模造玻璃產線，引進6台模造設備及精密設備；至於以玻璃鏡片為主的越南廠月產能約300萬片，先進光預估，明年資本支出約5到10億元。