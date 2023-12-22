【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)董事長王雪紅與夫婿威盛董事長陳文琦今(22)日參加位於威盛公司總部的平安夜活動。展望宏達電2024年，王雪紅樂觀看好，「手機、VR都會有表現」!另外，被問到加薪問題，她則回應，薪資是跟通貨膨脹在走，「所以應該是要調整」。
王雪紅受訪時被問到宏達電2024年的展望，王雪紅表示，對宏達電一直都很樂觀，宏達電一直走在人文加上科技釋放夢想的道路上。她也強調，明年手機、VR都會有表現。
2023年邁進第16年的台灣年度代表字大選活動，今年由 「缺」字獲選為今年代表字，王雪紅表示，「或許會有人感到，但個人是沒有，因為總是秉持著滿大的祝福」。
針對員工最關心得加薪問題，王雪紅表示，所有的薪水都是跟著通膨走，所以應該是要調整。
宏達電第三季營業收入為11.0億元，營業毛利率為41.4%；營業淨損為11.3億元，營業利益率為-102.8%；歸屬於母公司業主淨損為9.1億元，每股虧損為1.1元。宏達電累計前三季虧損24.99億元，每股虧損3.01元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：