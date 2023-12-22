【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)董事長王雪紅與夫婿威盛董事長陳文琦今(22)日參加位於威盛公司總部的平安夜活動。展望宏達電2024年，王雪紅樂觀看好，「手機、VR都會有表現」!另外，被問到加薪問題，她則回應，薪資是跟通貨膨脹在走，「所以應該是要調整」。

王雪紅受訪時被問到宏達電2024年的展望，王雪紅表示，對宏達電一直都很樂觀，宏達電一直走在人文加上科技釋放夢想的道路上。她也強調，明年手機、VR都會有表現。

2023年邁進第16年的台灣年度代表字大選活動，今年由 「缺」字獲選為今年代表字，王雪紅表示，「或許會有人感到，但個人是沒有，因為總是秉持著滿大的祝福」。

針對員工最關心得加薪問題，王雪紅表示，所有的薪水都是跟著通膨走，所以應該是要調整。

宏達電第三季營業收入為11.0億元，營業毛利率為41.4%；營業淨損為11.3億元，營業利益率為-102.8%；歸屬於母公司業主淨損為9.1億元，每股虧損為1.1元。宏達電累計前三季虧損24.99億元，每股虧損3.01元。