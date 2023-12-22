【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)董事長王雪紅與夫婿威盛(2388)董事長陳文琦今(22)日參加位於威盛公司總部的平安夜活動，受訪時AI(人工智能)不意外成為必考題，王雪紅表示，AI對各個企業來說是非常基礎的建設，明年包括手機裝置、AR(擴張實境)/VR(虛擬實境)當然會導入更多AI功能。

王雪紅表示，AI一定是一個很基礎的建設，每個東西都需要AI，當然有機會運用到手機上，相信所有的Chip(晶片)都必須加入AI，穿戴上也會有很多不同的AI應用出現。相信明年包括手機裝置、AR(擴張實境)/VR(虛擬實境)當然會導入更多AI功能，AI對各個企業來說是非常基礎的建設。

王雪紅也談到，明年CES會看到新的AI用在各個不同技術，會在更多應用上看到，AI是一個每個企業的基礎建設，未來會把AI用的很有效率。

威盛2023年股價一路飆漲，從2022年封關收盤的67.3元，一度飆漲到今年12月初的182.5元，股價飆漲逾1.71倍之多，主要不外乎是今年AI題材大旺，身為AI概念股的威盛也順勢跟上多頭列車。