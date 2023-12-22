【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17596.63點，漲52.89點；總計364家漲、541家跌、144家持平；委買20334103張、委賣11172059張；總成交值2882.90億元。

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