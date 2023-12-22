運動用品大廠耐吉（Nike）22日宣布，藉由縮減部分產品供應、改善供應鏈、減少管理層以及增加自動化，未來3年將可節省大約20億美元成本，另也調降自家銷售前景。

受此打擊，22日盤後股價重挫逾10％。今年該公司股價累漲4.7％，落後標普500指數同期表現。

耐吉預期全年營收成長約1％，遜於先前預估的成長約5％左右。銷售預測值縮水主要歸咎於消費者支出謹慎、線上事業銷售走疲以及提供更多促銷所致。耐吉表示將會減少關鍵產品線供應，以管理成本。

展望涵蓋部分假期購物季的本季表現，該公司預期營收會小幅衰退。

財務長Matt Friend表示，「最新財測反映總體經濟的不利因素增多，尤其是大中華和歐非中東（EMEA）地區」。他還提到，與90天前相比，強勢美元對於營收造成負面影響。

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