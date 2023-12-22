隨著寒流來襲，信義區也吹起甜點風潮！新光三越信義新天地光是12月一口氣要開出三大獨家名店；包括法國知名馬卡龍「PIERRE HERME」從快閃搖身一變首號店、頂級珠寶Tiffany亞洲首家Blue Box Cafe Taipei全新概念店，以及即將開幕的「Bacha Coffee」。

Tiffany的Blue Box Cafe Taipei亞洲首店坐落A9二樓，儘管只有28坪大，但夢幻店型已蔚為話題，開放訂位後擠爆訂位系統後台，目前到明年1月19日前訂位皆滿。Tiffany東京、上海、香港都有Blue Box Cafe，台北的Blue Box Cafe Taipei是亞洲首家全新概念店，主要店型傳承自Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店Blue Box Cafe的設計靈感，繼今年4月紐約最新旗艦店型推出後、6月杜拜展店，12月A9開幕，除供應早午餐、下午茶、晚餐，並設置酒吧。

而法國「PIERRE HERME」馬卡龍在A11獨家快閃後，一天可賣超過萬顆馬可龍，以一顆馬可龍130元來算，一天業績就可超過130萬，預計26日快閃結束，「PIERRE HERME」全台首發正式櫃也將進駐新光三越A9一樓，除了馬卡龍還會帶來PIERRE HERME其他招牌美食包括可頌、蛋糕等預計農曆年前開出。

至於被期待已久的「Bacha Coffee」預計下周於A8一樓試營運，預計開放式櫃台將成粉絲打卡焦點，新光三越指出，疫後甜點、咖啡廳名店成為消費者到實體賣場體驗最重要動機，除了餐廳用餐外，甜點名店、咖啡名店都是需求到場體驗，才能享受到最美味一刻，加上單價低，可以不時進店或到店購買，不像餐飲一次用餐上千元，也是後疫情時期，另一波再起風潮，且因名店甜點客單高，相對與餐廳業績有相對競爭力，也是百貨業者積極請知名甜點店、咖啡店進櫃原因，最重要是帶動人潮與錢潮。