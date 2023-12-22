大陸重拳整頓網遊手遊，陸國家新聞出版署發表「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，當中提到，網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，直接顛覆當前網遊手遊的主流營運與變現模式。
據該辦法，網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網遊須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。網遊出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、概率作出合理設置，不得誘導網絡遊戲用戶過度消費。同時應為用戶提供虛擬道具兌換、使用網絡遊戲幣直接購買等其他獲得相同性能虛擬道具和增值服務的方式。
辦法還強調，網遊營運單位終止出版、營運遊戲時應提前至少60日予以公告。應當按用戶購買時的比例，以法定貨幣退還用戶或者用戶接受的其他方式進行退換。
辦法指出，有從事網遊出版業務所需的必要的技術設備，相關伺服器和儲存設備須存放在中華人民共和國境內。
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