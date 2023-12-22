中研院經濟所22日公布2024年臺灣經濟情勢總展望，以「雪融春暖，偶寒風」形容2024年台灣經濟將面臨的新情勢。中研院經濟研究所兼任研究員林常青表示，已經看到春暖的氣息，但初春時偶而還是有寒風發生的可能，中研院提出2024年實質經濟成長率預期為3.02％，「已經考量過ECFA一波波公布中止項目的負向因素！」

中研院指出，2023年全球經濟受到終端市場需求不振以及產業庫存調整影響，使得成長力道遲緩。雖然國內民間消費尚屬穩定，然而商品輸出疲弱、企業投資意願低迷，造成臺灣經濟成長不如預期，前三季實質GDP年成長率為0.11％，預估2023年經濟成長率下修0.22個百分點至1.34％。

林常青指出，雖然全球通膨趨緩，各國央行升息周期亦逐漸接近尾聲，2024年的全球景氣復甦仍略顯蹣跚，目前就看電子相關產品需求回溫，在高速運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外需與投資將可望恢復成長動能；民間消費部份在2023年已相熱絡，估計2024年再因此受惠而持續擴張，2024年實質經濟成長率預期為3.02％。

民間消費部分因疫後回歸正常生活，餐飲、休閒娛樂及國內外旅遊熱絡，國際航班及國內雙鐵客運量明顯回升，第三季實質民間消費年增率高達9.23％。線上與線下零售業蓬勃發展，同時因聚餐與空廚需求強勁，前十個月零售及餐飲業營業總額較去年同期分別年增7.50％與21.33％。預期第四季民間消費穩定增長，預估2023年實質民間消費成長率年增8.32％。2024年受到基本工資與軍公教薪資調漲以及綜所稅之基本生活費調高之影響，民眾可支配所得上升將進一步帶動民間消費，預期2024年實質民間消費成長率為3.01％。

對於我國經濟在2024年可能面對的不確定情勢，林常青指出，雖然國人近日看到多項陸方公布的對台貿易壁壘爭議、中止產品的優惠關稅，實際上真正影響台灣經濟前景，還是美國降息時點與中國大陸經濟復甦，因此分析出「3在壘、2風險」的加分及扣分不確定因素，預測臺灣2024年全年實質GDP成長率的50％信賴區間為(1.95％ , 4.21％)，意即若是美、中一起好，2024年台灣GDP年增就有機會爬上 4.21％。