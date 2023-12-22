中國乘聯會預估，在大陸年底車企頻繁的促銷優惠下，12月狹義乘用車零售數量年增5.2％。新能源車零售按年大增46.6％超90萬輛，且滲透率突破4成。
乘聯會表示，12月狹義乘用車零售市場預計約227萬輛，按月增9.3％，按年增4.8％；全年狹義乘用車零售市場預計2,162萬輛，按年增長5.2％。
乘聯會指出，12月新能源車零售預計94萬輛左右，月增11.8％，按年增46.6％，滲透率約41.4％；今年全年新能源車零售預計約775萬輛，按年增長36.5％，滲透率35.8％，較去年全年提升8個百分點。
對於12月數據，乘聯會表示，市場上各大主流企業年底陸續推出官方限時優惠方案，地方補貼也密集出台，優惠的月結、年結有望促進消費者需求年底釋放，預計12月零售市場將恢復正常季節性水平。
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