環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據表示，在2023年11月，人民幣在全球國際支付使用量排名超越日圓，排名升至第4名，且市占達4.61％的歷史新高。
SWIFT數據顯示，這是人民幣自2022年初以來首次重返前4，且市占率達到歷年來最高占比。在2023年11月在香港處理的人民幣國際支付，占全球離岸人民幣市場的80％，排名第2的是英國比例占5.31％。
而且在在貿易融資方面，人民幣2023年11月的占比為5.70％，重新超越歐元的5.61％。在該領域，美元以83.97％占據絕對領先地位。
回到支付市占領域，排行在人民幣之前的包括美元、歐元、英鎊。此外，港幣以1.55％市占排行全球第8。
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