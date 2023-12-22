2023年最後倒數，台股長線展望佳，投資人持續湧入高股息ETF，中信成長高股息（00934）自11月1日掛牌來，規模迅速成長，21日首度站上百億元、達100.8億元，僅花37個交易日就達標，成為今年下半年規模最快突破百億元的ETF，亦是第七檔規模百億的高股息ETF。
中信成長高股息經理人張圭慧表示，11月台股大漲8.7％，外資從連續四個月淨匯出轉為淨匯入、金額達3,500億元，寫下歷史次高。主要受美國聯準會（Fed）降息趨勢明確，市場預期升息循環已進入末段，加上美債殖利率回落等影響，使外資轉而買進台股。
而觀察外資於11月以來買超台股金額僅約2,400億元，和淨匯入3,500億元相比，資金行情仍有餘裕，加上2024年適逢總統大選，作多行情可望持續增溫，且上市櫃公司基本面也具備成長力道，股市有高機率延續上漲動能，台股明年首季表現可期。
展望後市，張圭慧認為，聯準會將於2024年進入調節景氣的降息循環，有望刺激經濟回溫，且隨庫存調整將步入尾聲，可望重啟每3～4年新庫存循環周期。
另外，明年第一季市場更有望受惠於4年一遇的總統大選行情，以及Fed提前降息的預期，下半年市場的焦點則將落在美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會，長期來看對市場仍屬正向。
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