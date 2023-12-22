座落於高鐵台南站前廣場的「花魁車地景公園」22日舉辦啟用典禮，展示被暱稱為「花魁車」的0系新幹線列車，預計將成為台南地區旅遊新景點與鐵道文化新地標。
啟用典禮由行政院副院長鄭文燦、台南市市長黃偉哲以及台灣高鐵董事長江耀宗，共同為「花魁車地景公園」揭幕，並邀請交通部與鐵道局官員、台南市議員、日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表等各界貴賓出席觀禮。
江耀宗致詞時表示，這是台灣高鐵首次將珍貴的車輛文物展示在公共空間，當年日本新幹線公司為了監測路線淨空，特別改造一輛已經除役的第一代新幹線0系列車，作為「限界測量車」，並且飄洋過海、專程來台，協助高鐵建設順利完工。正因為台日兩國在高鐵興建的歷史連結，才有了「花魁車」的誕生。
江耀宗指出，很高興看到「花魁車」再次華麗登場，希望「花魁車地景公園」不只成為台南的新地標、新景點，更是緬懷高鐵建設歷程、傳播鐵道文化的重要據點。
此外，台灣高鐵也規劃6條專屬旅遊行程，每條行程都特別安排專人導覽地景公園，還可進入車室參觀；行程更結合台南知名美食小吃及景點，包括阿霞台菜、双生綠豆沙、周氏蝦捲，及近期十分受歡迎的搭帆船遊安平港、國立台灣文學館及台南市美術館2館等，適合輕鬆一日遊。
另旅客也可選擇住宿台糖長榮酒店、U.I.J友愛街或大員皇冠假日酒店等星級飯店，放慢腳步，深度探訪府城多樣的迷人面貌。
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