在高雄地政局20日標售土地，揮出全壘打之後，高雄財政局22日也舉辦市有非公用土地標售，不過，因為底價接近市價，加上競標者對於土地區位的選擇考量，17筆土地只標出9筆，脫標率52.94％，其中，高永建設以每坪38.19萬元，總價1.89億元，標得捷運都會公園站生活圈497.47坪「住三」建地，預定明年規畫推出2房和3房大樓產品。

富住通研展部主任許值瑋表示，高雄財政局22日的市有非公用土地標售，總共有17標，最後9標脫標，脫標率約52.94％，未能像高雄地政局20日土地標售的全壘打，主要是高雄財政局標售土地的底價，通常較為接近市價，加上競標者對於土地區位的選擇，也有不同考量，因此，脫標率才會不高。

此次位於高雄捷運紅線R21都會公園站生活圈的2筆土地，相對受到矚目，第九標的惠民段43和44地號470.80坪「住三」土地，共有4家搶標，最後由台灣金聯資產管理公司得標，得標價為每坪44.67萬元，比每坪底價38.51萬元，溢價約16％，也是此次脫標金額最高者，達2.10億元。

高永建設總經理徐淑美和家人，也有參與第九標的競標，不過，只差了大約600萬元而未能標得，徐淑美指出，第九標她出價2.04億元。

所幸，高永建設順利標得第十標、位於惠民段66和67地號497.47坪「住三」土地，得標價每坪38.19萬元，比底價每坪36.36萬元，溢價約5.02％。

徐淑美表示，該基地位於高雄捷運紅線R21都會公園站生活圈，高永建設將在明年規畫2房和3房的15樓建案，伺機推出。