工研院發展虛實融合、互動沉浸式運動科技，將於體育署主辦的2023臺灣運動產業博覽會盛大展出，包括高擬真虛實互動模擬系統、運動訓練分析系統、智慧健身房、騎乘科技，民眾可以透過AI影像辨識進行揮桿動作比對，也能體驗國手騎乘自行車切換檔動作，學習專業運動訓練模式。

在「高擬真虛實互動模擬系統」方面，畫面重現台灣高球場地，提升視覺享受，搭配地形地貌變動模擬真實場景，打球臨場感加倍。在運動訓練分析系統方面，「智慧高爾夫分析指導系統」只要一支手機架及手機安裝APP，即可透過AI自動辨識揮桿動作，進行姿態比對、分析。而「智慧棒球打擊系統」可設定不同球速或球種，結合人體姿態深度攝影技術與AI人工智慧，分析擊球者的揮棒姿勢，讓教練以客觀的數據來評估，並找出選手打擊上的弱點優化訓練成果。

智慧健身房方面，工研院展示「ToF訓練機台感測器技術」，以紅外線偵測重訓器材，紀錄使用者的操作次數、間隔時間等，連接APP立即讀取數據，掌握健身成效；「PoseFit肌能檢測鏡」則採用影像辨識技術，評估使用者身體穩定性、活動度及肌力、姿勢，判斷肌群鬆緊度及潛在問題，檢測結果也能傳輸至手機，即時客製化調整健身菜單。騎乘科技方面，「國手帶我騎」智慧戶外騎乘換檔系統，系統可自動切換檔位，讓騎乘者可以體驗國手在戶外時換檔的動作。

現場除展示多項科技成果，提供民眾免費體驗運動科技的奧秘，工研院也將於12月28日，在松山文創園區一號倉庫舞台區，承辦體育署「『動』自科技，邁向未來－運動科技產業論壇」，邀請工研院、國家運動科學中心、國家科學及技術委員會、國立體育大學、數位發展部等8位專家解析，從產業發展趨勢、人才培育、科技場域驗證與未來行動等多元面向，分享我國運動科技產業各項推動成果。