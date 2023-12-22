中國大陸海關總署22日起恢復台灣地區石斑魚輸入，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。中研院經濟所兼任研究員、成功大學教授林常青表示，中國大陸的政策調整蠻快的，對台灣輸出大陸關鍵的ECFA協議，21日才有部份石化產品中止優惠關稅，22日就放行石斑魚輸入，實際上ECFA早期的早收清單相關產品，已到要重新檢視、再度協議的時候，兩岸貿易爭端慢慢還是要走上WTO協商的方向。
林常青說，大陸官方也是要保障自己，考量大陸境內情境，對台灣的政策忽禁忽放，是否要視為政治的分化，「站在經濟學者的立場，不這樣考慮」，且農產品出口也是台灣的困境，若要取得常態出口到國際市場，需要有WTO協商的架構。
對於21日的台產石化業12項產品明年1日起將中止關稅優惠，工研院國際產科所組長岳俊豪表示，我方自2016年就開始研議ECFA關稅優惠中止，近日來一連串的宣布也不是新聞，針對石化業部份，由於是規模經濟，多為大型投資，台灣廠商有兩岸供應鏈的供需，中國大陸亦有紅色供應鏈的規劃，石化類的大宗商品往國內生產、替代進口，以避免國際價格波動衝擊大陸市場，此外，2023年10月試行的歐盟CBAM，也是對石化產業的影響。
岳俊豪指出，目前還有520項產品在清單上，未來陸方會祭出的新規範將是工具機、汽車零組件，這兩類產業不同於石化業的大公司，許多是中小企業，資源配置沒有調整的緩衝，但對應的是國內的就業機會提供，應該要透過公會協助業者轉型，加快業者放棄打價格戰，一定要走創新、高價化。
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