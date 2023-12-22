大陸全國住房城鄉建設工作會議12月21日至22日在北京舉辦，由住房城鄉建設部部長倪虹指示2024年重點任務。該會議表示，將做好4大領域18面向任務，包括構建房地產發展新模式等

在住房和房地產領域，大陸明年住建部主要任務包括穩定房地產市場，堅持當前改良房地產政策，持續抓好保交樓保民生保穩定工作，穩妥處置房企風險，重拳整治房地產市場秩序。

住建部表示，要構建房地產發展新模式，建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，完善房屋從開發建設到維護使用的全生命週期基礎性制度，實施好「三大工程」建設，加快解決新市民、青年人、農民工住房問題，下力氣建設好房子，在住房領域創造一個新賽道。

同時，住建部重申，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，適應房地產市場供求關係發生重大變化新形勢。

此外的重點領域還有涵蓋都市更新的城鄉建設、綠色與數位化的建築業供給側結構性改革、涉及人才和建築標準的基礎支撐等。

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