威鋒電子（6756）22日宣布新產品VL832 USB4終端裝置控制晶片，榮獲USB開發者論壇 （USB-IF）的USB4產品認證，為該公司USB4生態系統中重要里程碑，VL832 USB4終端裝置控制晶片現已量產，並大量出貨中。
VL832支援USB 40Gbps運作，現在已列入USB-IF整合廠商名單（Integrators List），編號TID：10033。
威鋒電子（6756）22日宣布新產品VL832 USB4終端裝置控制晶片，榮獲USB開發者論壇 （USB-IF）的USB4產品認證，為該公司USB4生態系統中重要里程碑，VL832 USB4終端裝置控制晶片現已量產，並大量出貨中。
VL832支援USB 40Gbps運作，現在已列入USB-IF整合廠商名單（Integrators List），編號TID：10033。
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