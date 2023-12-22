美股四大指數回彈收高，帶動台股早盤開高，加權指數一度漲幅超過60點，重回17,600點關卡，站上周線。
早盤股價較強的，為記憶體概念股，品安開盤後就攻上漲停板，另外包括群聯、南亞科、威剛、宇瞻等，股價都有所上漲。
權王台積電開盤582元，接近周線582.4元。
航運組族群中，長榮平盤整理，挑戰155元填息。陽明上漲4.51％，達到57.9。萬海也上漲3.19％，達到61.5元。
紅海危機尚未解除，台灣生產的許多電腦零組件都卡在海上，等待美國等國家護衛船運，同時零件也轉往空運，加速運到歐洲。
台灣碳權交易所將於今日正式啟動，但相關族群卻漲高拉回整理，福華是台灣首家可認列碳權收入公司，但股價早盤下跌0.2％，另外，農林下跌0.89％、華紙下跌0.41％。
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