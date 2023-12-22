台灣地狹人稠，已開發成熟的都市地區越來越老舊，就要靠都市更新來扭轉，高雄過去因為可開發區域多，較不重視都市更新，但，近年也大步展開，同時利用捷運聯開案基地，爭取更多便利機能，並帶動建設開發，高雄市目前已有6個公辦都更基地及4個捷運聯開案基地，要翻轉舊市區的風貌。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨22日表示，公辦都更的基地，多屬於公有面積大或比例較高的土地，藉由公有土地的更新，引導地區開發定位及都市發展方向，並帶動周邊私有地更新，扮演火車頭的角色。舉例來說，台北市士林區華榮市場、大同區斯文里三期等都是公辦都更的成功案例，近期最值得期待的則是雙子星聯開案。
盤點高雄市都市更新所在的區域，往往都是開發較早，成熟度高的地方，以高雄第一個公辦都更、位於捷運橘線鳳山國中站旁的2,300坪土地來說，附近學校、市場、捷運都齊聚，生活機能非常成熟，在2018年時由國城建設得標，改為住宅建案「鳳山都更好」，預計打造地上15層、地下3層全齡宜居宅，1樓另外設有公共托嬰中心，規劃18～49坪產品，共計539戶住家，根據實價登錄顯示，目前已累積60筆交易，每坪成交價約33到37萬元。
高雄市房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪表示，前鎮區亞洲新灣區的「特貿三」都更案，占地約1.6萬坪基地，位於港灣水岸廊帶最精華區位，該案原本是採地上權方式招標，但經過數次流標後，改以公辦都更、權利變換進行，果然吸引開發商目光，最終由國城、興富發、國揚等3個團隊取得。
其中，由國城與高興昌合組的智匯方舟拿下的南之南基地，更找日本知名建築大師「安藤忠雄」，聯手打造全球唯一住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案，並捐建智匯學院、托育家園合計654坪公益設施，備受外界期待。
另外，高雄市議會舊址公辦都更案，則由台灣人壽獲選為最優申請人，而左營機20公辦都更案，北基地僅尚發營造一家投標，已通過資格審查，南基地則流標，接下來高雄還有岡山新行政中心、左營高鐵科技之心等2個公辦都更案招商中。
不僅如此，高雄的捷運聯開案，同樣也是在精華區段，例如位於前金區的捷運橘線O4市議會站聯開案，已由麗寶集團得標並興建中；捷運橘線O13大東文化中心站聯開案緊鄰大東文化藝術中心、大東濕地公園、高雄市立鳳山醫院等，所在的光遠路商圈更是熱鬧，由國城建設及高興昌聯手拿下；捷運黃線Y10站聯開案附近除了將有捷運站之外，也鄰近台鐵民族站，更緊鄰鐵路地下化之後的綠園道，最優申請人同樣也是國城建設及高興昌。至於捷運橘線O10衛武營站聯開案則在招商中。
蔡紹豪指出，高雄的公辦都更案或捷運聯開案，位置都是在精華的市區，地段條件優越，周邊生活機能完備，且人口密集度高，利用都市更新或捷運聯開的方式進行開發，除了可以翻新市容，增加辦公及生活空間之外，更能最大限度進行商業開發，對於扭轉舊市區幫助極大。
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