【時報記者林資傑台北報導】晶華(2707)位於信義區的館外餐廳「泰市場」在開幕18年後，隨著信義誠品熄燈將在24日暫別市場。不過，晶華宣布「泰市場」將於2024年1月4日起於台北晶華酒店館內(木百)麗廳限期快閃，並將進駐台北大直英迪格酒店4樓，於明年3月1日正式回歸。
晶華自2003年起發展館外餐飲業務，2006年1月於信義誠品6樓開出「泰市場」，為全台首家、也是唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳，開業18年來已服務近300萬位顧客、營收連年破億、網路人氣與好評也居高不下。
隨著租約到期後房東統一收回自營，信義誠品將於24日熄燈謝幕，「泰市場」將跟進暫別舞台。晶華認為「泰市場」品牌不能就此告別市場，經過縝密的評估與討論後，決議將進駐台北大直英迪格酒店4樓的原「T.R Bar & Kitchen」位址，作為新據點開啟全新篇章。
在進駐新據點前，晶華決議在2024年1月4日至2月29日間，將「泰市場」的豐美泰式經典料理及招牌菜色，於台北晶華酒店館內的「(木百)麗廳」限期快閃，以1個價格享受到2家餐廳的招牌美饌，3月1日起於大直英迪格4樓以升級後的嶄新面貌正式回歸。
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