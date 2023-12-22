對於中國大陸21日宣布中止部分ECFA關稅減讓，是否對我經濟造成影響，以及外界擔憂還會有下一波動作，政府如何因應對產業的衝擊，行政院長陳建仁22日強調，政府跟企業早就有所因應，實際影響並不大。同時對大陸進行呼籲跟譴責，希望透過WTO的機制跟規範，來進行協商，以解決貿易爭端。
陳揆視察嘉義市東義路及盧山橋改建工程時表示，對於大陸這一次無理的經濟脅迫，感到相當地遺憾，但是就如同經濟部早就說明，由於政府跟企業早就知道有這種現象，已經有所因應，所以這一次大陸所做的經濟脅迫，實際上對國內所造成的影響並不大。經濟部已經跟相關企業有所聯繫，了解它們所受到的影響狀況。經濟部也會提供必要的協助和輔導，讓國人大家都安心。
同時，陳揆再一次譴責大陸無理、片面稱台灣違反WTO跟ECFA的規定。他在這裡也要呼籲大陸透過WTO的機制跟規範，來進行協商，才能夠有效解決雙方貿易上的爭端。
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