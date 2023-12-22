購買農地好處多，其中最吸引投資人的就是五項免稅優惠，包括免土地增值稅、免房地合一稅、免贈與稅、免遺產稅、免所得稅等，當然必須有農地農用證明。但這也讓許多人誤以為只要農地整地種植農作物，申請農用證明後，就能從此免稅。台灣房屋中壢區航空城直營店深耕土地15年的店長徐國強提醒，若以節稅做規劃購買農地，記得要「從一而終」。

桃園一名曾先生持有農地做停車場出租，因租約到期，欲贈與兒子或出售，以為只要地目未申請農地變更使用，只要恢復農用就可免稅移轉，於是準備將停車場恢復農用狀態，委託台灣房屋航空城直營店協助後續。幸好經店長徐國強告知，才知道這塊出租當停車場的農地早已被稅務相關單位登記列管，即使恢復農地農用申請農用證明通過，一樣還是得繳土地增值稅才能過戶。

徐國強補充，若像曾先生買農地是有贈與或節稅目的，就不建議以這塊農地繼續進行規劃，因為既然橫豎都要繳土增稅，持有年限越久，移轉時稅金越高。若選擇贈與，不僅還是要先繳土增稅，未來買賣時子女還要再繳房地合一稅。

遇到這種已「被鎖定」的農地，徐國強建議，最有利的作法應先出售這塊必須繳交土增稅的農地，再買另一塊農地贈與子女，即可免贈與稅。但提醒子女仍需有農用證明，且自遺贈後5年內不可買賣移轉，須做農業使用，否則國稅局仍會追回遺贈稅。當然，如果未來希望免繳五項稅賦，子女持有時一樣都需按規定使用。

曾代表台灣房屋競選並榮獲第14屆金仲獎經紀營業員楷模，以及同屆金仲獎的評審團大獎雙獎項的徐國強說，「其實不動產跟人生一樣，都要事先準備長遠規劃」，面對客戶找農地欲贈與或繼承子女，他一定先詳盡告知法規與提醒，不讓客戶誤踩地雷，更會提供專業建議為客戶想出最有利的作法，將心比心把客戶的事當自己的事，深受客戶信賴，長期跟隨。

15年前還是職業軍人上尉連長的徐國強，當年從苗栗轉換跑道來台灣房屋，還曾在公司打地鋪睡過兩個月，為了省下房租和通勤時間。而就在這段辛苦的日子裡，透過公司的教育訓練穩紮穩打奠定專業知識。他說，「在台灣房屋從業過程讓我有許多感悟，每一次的客戶服務都是一種學習成長，透過經驗的累積讓我充滿正面能量與信心。公司不斷在創造服務的價值，從業務的舉手之勞，到企業帶頭植樹造林已經超過35000棵，甚至一直在想還能多做什麼，讓環境、社會、企業都更好，追求永續服務的精神深深影響我，成為我最大的人生財富。」