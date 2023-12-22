【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國和瑞士在周四簽訂了一項範圍廣泛的金融服務協定，允許兩國的銀行、保險公司、資產管理公司和證交所進行互惠的市場准入，以促進雙方交易活動和減少遵守規定的成本。

該談判始於英國脫歐之後，歷經兩年。而該協議仍需英瑞兩國的議會批准。該協議將建立在相互承認雙方規則和監管的基礎上，以減輕監管單位負擔。

英國在脫歐後，基本上與歐盟隔絕，而歐盟曾是英國最大的金融客戶。該協議將提振英國的金融業。

英國財政部長Jeremy Hunt周四特別飛往瑞士伯恩市(Bern)，與瑞士的財長Karin Keller-Sutter一同簽署協定。Hunt說，伯恩金融服務協定是全球第一項此類協定，它鞏固了英國和瑞士作為全球兩大金融中心的優勢。協定並且有助於較小的公司擁有公平的競爭環境，這些公司不再需要投入時間和金錢，去熟悉瑞士的規則。

該協定對瑞士來說也是一提振。瑞士從未加入歐盟，並且為針對私人客戶的跨界財富管理全球領先者，在2022年管理的財富高達2.2兆瑞郎(約2.6兆美元)。

瑞士財長Keller-Sutter說，長期而言，該協定有助於提升瑞士金融中心的國際競爭力。她補充說，五年後將重新檢視該協定，可能擴大協定的範圍。

相互的承認，意指著兩國的監管機關都尊重對方的規則，允許金融公司只尊重一套規則，不需要到對方國開設第二個辦公室。

該協定體現了兩國更高水準的相互信任水準，甚至高於歐盟對兩國展現的水準，並且避開了在法律上協調彼此規則的要求。

過去以來，歐盟一直採用單邊和更嚴格的逐條審核方式，來決定英國、瑞士或其它第三國的金融服務企業是否可以不在歐盟開設分行的情形下，而直接准入歐盟市場。

Hunt說，未來的協定可能會擴大零售和永續金融業，並希望這種模式可以擴大到其它國家。

該協定主要聚焦於金融服務的批發活動和私人的財富管理，但是排除了較小的散戶客戶。

瑞士的銀行業將可以在瑞士直接對英國富人提供跨境投資服務。而英國的金融顧問將不必在瑞士註冊，可以直接對瑞士高淨資產人士提供諮詢服務。