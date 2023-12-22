【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數232.93點，漲1.30點；總計328家漲、368家跌、108家持平；委買11028997張、委賣6629938張；總成交值655.60億元。

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